Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2020: requisiti a confronto, chi partecipa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il decreto scuola, entrato in vigore il 29 Dicembre 2019, stabilisce che il Concorso StraOrdinario e Ordinario Secondaria 2019 vengano banditi contestualmente. In questo articolo vogliamo far chiarezza su chi può partecipare ad ogni procedura, dal momento che tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti potrebbero partecipare a entrambe per la stessa classe di Concorso o per il posto di sostegno. Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta: cosa prevede Concorso StraOrdinario e Concorso Ordinario Secondaria 2019: requisiti I posti autorizzati per le nuove assunzioni della scuola sono 48.000, di cui 24.000 per il Concorso StraOrdinario Secondaria e 24.000 per il Concorso Ordinario Secondaria. Ciascun partecipante potrà concorrere per una sola tipologia di posto (comune o sostegno) e regione. In questa tabella mettiamo a confronto i requisiti per ciascuna procedura: Concorso ... Leggi la notizia su leggioggi

