Carnevale 2020: data, quando inizia e quando finisce. Le info (Di lunedì 13 gennaio 2020) Carnevale 2020: data, quando inizia e quando finisce. Le info L’Epifania tutte le feste le porta via: e in effetti, dopo la scorpacciata di festività natalizie, dal 7 gennaio in poi non c’è più nessuna festività, bisognerà attendere Pasqua, che quest’anno cade il 12 aprile. In mezzo, tuttavia, c’è il Carnevale e subito dopo la Befana in molti ci siamo chiesti: ma quando inizia e quando finisce Carnevale 2020? quando cade martedì grasso? Andiamo quindi a scoprire come si calcola il periodo di Carnevale e quali sono le date di inizio e fine previste per quest’anno. Carnevale 2020: le più belle feste in Italia Carnevale è la festa delle maschere, dell’allegria e del puro divertimento. Ci sono poi dei Carnevale molti famosi nel mondo, come quello di Rio de Janeiro in Brasile, mentre nel nostro Paese va obbligatoriamente citato una festa che per storia, scenografia e atmosfera non ... Leggi la notizia su termometropolitico

