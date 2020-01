Antonella Elia contro Imma Battaglia “Ma stattene a casa!” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonella Elia dice la sua su Imma Battaglia e su tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia nella casa di Grande Fratello vip come al solito si intrattiene da protagonista. Infatti, ha subito fatto notare la sua presenza perché si è intromessa in tante vicende che sono successe nel mondo e in casa. Innanzitutto, quando nel corso dell’ultima diretta è intervenuta Imma Battaglia, l’ex fidanzata della soubrette Licia Nunez, subito ha fatto un suo commento. Il confronto tra le due donne è stato molto duro, tant’è che la bella modella Licia non ha dormito insieme agli altri, ma ha preferito intrattenersi sul divano perché è rimasta scioccata. Secondo la bella Antonella, avrebbe fatto bene restare a casa perché non erano quelli i termini del confronto. Del resto la donna adesso ha una nuova compagna e quindi, non era necessario intervenire con dei ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Antonella Elia in 2 giorni: - attacco a Pechino Express - attacco a Fedez e Chiara - attacco a Milly Carlucci - at… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -