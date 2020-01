Ambasciate sotto tiro dopo il raid degli Usa in Iraq (Di lunedì 13 gennaio 2020) Attacchi alle postazioni USA in Iraq : a quanto pare la reazione è avvenuta e purtroppo non si limiterà a questa solamente anche se adesso le armi sembrano tacere, e lo scetticismo di molti addetti ai lavori iraniani diventa velata trasgressione della verità cogente : “La risposta ad un’azione militare è un’azione militare. Da parte di chi? Quando? Dove? Lo vedremo”. Lo disse l’ambasciatore iraniano all’Onu, Takht Ravanchi, in un’intervista alla Cnn. “Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo agire ed agiremo”, ha detto ancora sottolineando che il raid degli Stati Uniti contro il generale iraniano Ghassem Soleimani “è stato un atto di guerra contro il popolo iraniano”. A questo punto da un punto di vista diplomatico occorre fare una riflessione: gli USA hanno reagito duramente ma con una rabbia giustificata; da tempo ... Leggi la notizia su ildenaro

Niko8016 : @Vickiegogreen Non penso che si possano lasciare liberi di attaccare ambasciate, chissà cosa altro c'è sotto che no… - Arik27Giovanni : @robdellaseta @CarloCalenda ma sotto l'egida della legalità internazionale rientra anche la facoltà di organizzare… -