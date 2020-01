Museo di Capodimonte, laboratori gratuiti di architettura per i bambini (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ritorna anche per quest’anno il progetto “Un Ponte verso l’architettura” promosso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte insieme all’associazione Amici di Capodimonte Onlus. Attraverso degli interessantissimi laboratori gratuiti, i bambini, a partire dai 6 anni potranno scoprire le peripezie che si nascondono dietro il mondo dell’architettura, nella splendida location del Museo di Capodimonte negli spazi dedicati alla collezione dei Manifesti Mele a cura dell’associazione Archipicchia. Il primo incontro si terrà oggi, domenica 12 gennaio 2020, alle ore 10,45 alle 12,30 e sarà un laboratorio per bambini di età tra gli 8-10 anni. Per partecipare agli incontri gratuiti è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite mail al seguente indirizzo: prenotazioni@amicidiCapodimonte.org; maggiori ... Leggi la notizia su anteprima24

