Iran, l'aereo abbattuto dal missile. Proteste a Teheran, ora viene giù tutto: "Morte ai bugiardi" (Di domenica 12 gennaio 2020) Continuano le Proteste in contro il regime di Teheran che ieri sabato 11 gennaio ha ammesso l'abbattimento per "clamoroso errore umano", mercoledì scorso, del volo ucraino sul quale sono Morte 176 persone. Un importante raduno è avvenuto davanti all'Università Beheshit nella capitale Teheran dove gl Leggi la notizia su liberoquotidiano

NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… - Agenzia_Ansa : L'Iran ammette: l'aereo ucraino abbattuto per un errore umano - repubblica : Iran, aereo abbattuto per 'errore umano', È stato scambiato per un 'velivolo ostile'. Rohani: 'Imperdonabile' [aggi… -