Il principe Filippo furioso con Harry e Meghan: "A che razza di gioco stanno giocando?" (Di domenica 12 gennaio 2020) “A che razza di gioco stanno giocando?”. Il principe Filippo è furioso. L’annuncio di Meghan e Harry di voler rinunciare allo status di membri senior della royal family lo ha sconvolto. Il 98enne duca di Edimburgo si è detto profondamente ferito dalla decisione del nipote, ritenuta una mancanza di rispetto. “Dire che Filippo sia deluso è un considerevole eufemismo”, ha dichiarato una fonte al Sun, “ha provato rabbia vedendo Sua Maestà ferita”. Meghan e Harry hanno annunciato la loro decisione all’insaputa di Buckingham Palace, costringendo la regina a tentare di correre ai ripari per sanare lo scandalo: è previsto un vertice d’urgenza con Carlo, William e Harry, per definire il nuovo ruolo dei duchi di Sussex. Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il principe Filippo furioso con Harry e Meghan: 'A che razza di gioco stanno giocando?' - infoitcultura : Il Principe Filippo su tutte le furie: il Duca di Edimburgo non perdona Meghan Markle - Iistenbforeigo : raga,,, ma qui nessuno parla dell’attore che in The Crown fa il principe Filippo da ragazzo,,,, complimenti ai genitori -