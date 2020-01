Ascolti TV Social Auditel 11 gennaio 2020: C’è Posta per Te festeggia i vent’anni con Johnny Deep e un record nel trending topic (Di domenica 12 gennaio 2020) Social Auditel 11 gennaio 2020: C'è Posta per Te primo trend con +70.000 TweetC’è Posta per Te festeggia i vent’anni con un record assoluto sui Social. #CePostaperTe è primo trend con +70.000 Tweet. L’ospitata di Johnny Deep ha generato numerose interazioni come: Johnny +129.000 Tweet; Johnny Deep +11.300; Queen Mary +3.700 Tweet. Su Rai Uno, Meraviglie di Alberto Angela è terzo trend italiano dopo la partita #InterAtalanta. L’hashtag ufficiale #Meraviglie ha raggiunto +6.500 Tweet oltre alla tendenza Alberto Angela +1.000 Tweet. Ascolti TV Social Auditel 11 gennaio 2020: C’è Posta per Te festeggia i vent’anni con Johnny Deep e un record nel trending topic Piper Spettacolo Italiano. Leggi la notizia su spettacoloitaliano

AlbertoFuschi : #CePostaperTe primo #trend con la cifra record di +70.000 Tweet nel #trendingtopic. In tendenza (Johnny +129.000 Tw… - Aladino_Rm : RT @AlbertoFuschi: #AscoltiTv #auditel #social Testa a Testa #IlCantanteMascherato primo trend +30.000 Tweet (20,9% ?? 4.400.000) #gfvip4 +… - AlbertoFuschi : #AscoltiTv #auditel #social Testa a Testa #IlCantanteMascherato primo trend +30.000 Tweet (20,9% ?? 4.400.000)… -