Il sedile che scegli dice molto sul tuo carattere (Di domenica 12 gennaio 2020) Immagina di entrare in questa macchina e avere la possibilità di sceglie uno dei 5 sedili. Dove vorresti sederti? I posti son tutti liberi e tu puoi scegliere liberamente quello che più ti piace. Pensaci bene. Quale posto è il più conveniente per te? scegli uno dei 5 posti e scopri alcuni fatti interessanti sulla tua personalità. Che aspetti? Guarda bene questa foto e fai la tua scelta. Posto 1 Se hai scelto il posto 1, quello di guida, sei forte e determinato! In situazioni critiche, sai come affrontare qualsiasi problema. Allo stesso tempo, cerchi di essere il più indipendente possibile e sempre un passo avanti agli altri. Posto 2 Se hai scelto questo posto, capisci bene le persone, sei empatico, simpatizzi facilmente e sei molto gentile. Sei sempre pronto ad aiutare i tuoi amici se sono nei ...

