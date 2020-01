Clima: global warming: sull’Everest sta iniziando a crescere l’erba [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Il riscaldamento globale accelera lo scioglimento dei ghiacciai e al loro posto sul Monte Everest stanno crescendo erba e arbusti nani. Lo rivela uno studio dell’universita’ britannica di Exeter, pubblicato sulla rivista global Change Biology, basato su immagini satellitari della Nasa in libero accesso sulla nuova piattaforma di ricerca di Google, Earth Engine. I rilievi spaziali scattati tra il 1993 e il 2018 evidenziano un’espansione inarrestabile della copertura vegetale: partita da 4150 metri sopra il livello del mare ha raggiunto un’altitudine di 6 mila metri, superando il limite delle nevi perenni per conquistare le alte vette dell’Himalaya, a cominciare dai sentieri del Monte Everest. E’ una piccola grande trasformazione dell’ecosistema locale che coincide con il periodo di accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai, quindi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

