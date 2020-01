“Verso Sud. Per unire il Paese”, dialogo sul Meridione con il Ministro Provenzano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Verso Sud. Per unire il Paese“ è il titolo del convegno organizzato dalle ACLI della Campania che si svolgerà l’11 gennaio a Mercogliano, in provincia di Avellino. L’incontro di studi metterà al centro della discussione il confronto su proposte e prospettive per lo sviluppo del Mezzogiorno, su cui dibatteranno varie personalità del mondo istituzionale, delle ACLI, dell’università, del sindacato. Il divario Nord-Sud non accenna a diminuire: pensiamo alla spesa per formazione, ricerca, sviluppo, senza contare la disoccupazione e lo spopolamento, con emigrazione soprattutto di giovani e forza lavoro qualificata. È fondamentale affrontare questo problema, che riguarda tutto il Paese e non solo il Meridione. L’evento si snoderà in due sezioni diverse, al mattino e ne lpomeriggio. La prima parte sarà istituzionale, con un dibattito che si ... Leggi la notizia su anteprima24

