Scomparsa Luigi Favoloso, la rivelazione di Angelo Sanzio a Mattino 5: “La sparizione per visibilità” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Continua a far parlare la Scomparsa di Luigi Favoloso e oggi, venerdì 10 gennaio 2020, l’argomento è stato toccato anche da Federica Panicucci a Mattino Cinque. E’ qui intervenuta pure la madre di Luigi Mario che ha affermato di aver ricevuto una mail con una novità molto importante. Favoloso racconta di essere angosciato e di star soffrendo ma prega di non continuare con il clamore mediatico che lo sta vedendo protagonista di numerosi show televisivi. Certo è che la signora dovrà dovrà verificare se la mail in questione arriva davvero da suo figlio ma, nel frattempo, sempre a Mattino Cinque è arrivata una notizia direttamente da Angelo Sanzio. Andiamo a vedere che cosa ha rivelato l’ex gieffino in merito alla Scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Luigi Favoloso è scomparso per ottenere visibilità: Angelo Sanzio rivela tutto “Per tornare in un periodo di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

