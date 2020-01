Sci alpino, calendario 11-12 gennaio: orari gare, tv, programma e streaming Adelboden e Altenmarkt (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sarà un ricco weekend di gare per la Coppa del Mondo di sci alpino. Quella femminile di sci alpino si sposta in Austria ad Altenmarkt dove in programma ci saranno un super-G (sabato) ed una combinata (domenica); mentre quella maschile fa tappa in Svizzera in una delle località storiche del Circo Bianco. Si gareggia infatti ad Adelboden, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Di seguito il programma completo delle gare di Adelboden e Altenmarkt, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. gare Adelboden 2020: programma E orari D’INIZIO SABATO 11 gennaio: ore 10.30: Prima manche gigante ore 13.30: Seconda manche gigante DOMENICA 12 gennaio ore 10.30: Prima manche slalom ore 13.30: ... Leggi la notizia su oasport

