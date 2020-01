"La carne non è tutta uguale". Polemiche sulla pubblicità sessista di una macelleria (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Pezzi di corpi di donna paragonati a carne da macelleria, con disgustoso condimento di body shaming. Anno nuovo, stessa misoginia”. È al centro delle Polemiche il cartellone pubblicitario di una macelleria di Riccione: nell’immagine, due lati b di donna vengono messi a confronto associandoli a pezzi di carne in vendita. Riccione. Pezzi di corpi di donna (sederi, nello specifico) paragonati a carne da macelleria, con disgustoso condimento di body shaming.Anno nuovo, stessa misoginia. pic.twitter.com/KfTPtAZIPR— Occhio allo Spot (@occhioallospot) January 9, 2020“Disgustosa”, sessista”, “Imbarazzante”, dicono gli utenti, sollevando un vero e proprio caso che ha spinto lo stesso proprietario della macelleria Ugolini a un dietrofront. “Chiedo scusa. Rimuoverò al più presto il manifesto. Non ... Leggi la notizia su huffingtonpost

