Afghanistan, droni assassini in azione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Colpito, esploso, bruciato. Ieri un leader talebano è finito come il generale Soleimani, disintegrato da un drone statunitense nella provincia occidentale afghana di Herat. Si chiamava Nangyalay, era un mullah. Ma un deputato del Consiglio provinciale ha ricordato che nell'azione “mirata” sono rimasti uccisi anche sessanta civili. Si registra anche un numero imprecisato di feriti. I missili lanciati sono stati numerosi e hanno investito l'area abitata di Shindand. Il capo talib ucciso (...) - Mondo / Afghanistan, Soleimani Qassem Leggi la notizia su feedproxy.google

zazoomnews : Afghanistan droni assassini in azione - #Afghanistan #droni #assassini #azione - RSInews : Washington colpisce ancora Un comandante dei talebani in Afghanistan ucciso in un attacco coi droni - Diffuse le im… - AndreaGiunchi : @marcopalears IMHO hanno tenuto, invece, linee simili: Obama (con Clinton) tra Afghanistan e Pakistan ha fatto un u… -