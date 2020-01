Raid aereo Usa in Afghanistan: ucciso con un drone Mullah Nangyalai, leader dei talebani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sarebbe rimasto ucciso nel corso di un Raid aereo delle forze americane in Afghanistan Mullah Nangyalai, uno dei comandanti chiave dei talebani. Insieme a lui i droni avrebbero attaccato altri 15 miliziani e civili, facendo un totale di 30 morti, come riporta la stampa locale. Lo hanno riferito funzionari alle agenzie di stampa. Leggi la notizia su fanpage

