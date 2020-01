Iran all’Onu: “Non vogliamo la guerra, risposta adeguata agli USA” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Iran non vuole la guerra. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Iraniano Majid Takht Ravanchi nel corso dell’incontro con il segretario generale dell’Onu. L’Iran non vuole la guerra. Lo afferma lo stesso Paese mediorientale dopo i picchi di tensione raggiunti con gli Stati Uniti. Lo ha assicurato l’ambasciatore Iraniano Majid Takht Ravanchi nel corso dell’incontro con il segretario generale … L'articolo Iran all’Onu: “Non vogliamo la guerra, risposta adeguata agli USA” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

