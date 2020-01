D’Amato: esteso divieto sigarette elettroniche in strutture Lazio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – La Regione Lazio in applicazione del ‘principio di precauzione’ ha allertato le Asl, le Aziende Ospedaliere e tutte le strutture accreditate affinche’ il divieto di fumo venga esteso anche all’utilizzo delle cosiddette ‘sigarette elettroniche’ nelle strutture del sistema sanitario regionale e le aree limitrofe. “Ho inviato una comunicazione a tutti i direttori delle Asl e delle aziende ospedaliere per ricordare che da ottobre scorso, quando l’Istituto Superiore di Sanita’ emano’ un’allerta di grado 2, abbiamo esteso il divieto di fumo anche alla sigaretta elettronica in tutte le strutture sanitarie, ospedali e aree limitrofe. L’Organizzazione Mondiale della Sanita’- spiega l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato- ha affermato che i ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : D’Amato: esteso divieto sigarette elettroniche in strutture Lazio: #Roma – La Regione Lazio… - tusciatimes : Sanità, D'Amato: 'Esteso divieto di fumo in strutture sanitarie e aree limitrofe' - -