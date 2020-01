Ces 2020, Google punta sulla persuasione occulta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Google ce l’ha fatta ancora una volta. Anche se non ami la società di Brin e Page sei costretto a usare i suoi ubiqui (ed eccellenti) servizi. Anche se vuoi resistere alla tentazione di utilizzare il suo assistente vocale, per evitare che anche la tua voce e i tuoi segreti finiscano in pasto al grande fratello, lei non soltanto ti rende tutto più facile, addirittura te lo rende simpatico, divertente, quasi un amico di famiglia. Questo è il senso della presenza di Google al Ces 2020, con il suo enorme stand su cui campeggia la scritta “Hey Google”. Chi è al Ces, infatti, può scegliere di essere protagonista di un racconto costruito attorno all’assistente vocale. La storia è quella di marito e moglie che vogliono andare a mangiare al ristorante il piatto più richiesto in città: un burrito con la burrata e il risotto (insomma una di quelle ... Leggi la notizia su wired

