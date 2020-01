Baby gang, rapinavano e “sequestravano” vittime: arrestati due 17enne e un 18enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Hanno messo a segno nel gennaio 2019 tre rapine sequestrando le vittime e tentando di costringerle ad “arruolarsi” nel gruppo per altri colpi. “Ora venite a scavallare con noi, altrimenti vi beccate il ferro”, minacciavano. La polizia di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con collocamento in comunità per due 17enni, uno italiano e uno di origini cinesi, e un 18enne egiziano. Il loro modus operandi era sempre lo stesso: avvicinavano un minore fingendo cordialità, gli mettevano un braccio attorno al collo e lo “sequestravano” per pochi minuti, il tempo necessario per portargli via soldi, cellulari e cuffie. Il primo colpo è avvenuto in via Rembrandt ai danni di due ragazzini, poi hanno bloccato due vittime in via Osoppo e infine un altro minore in via Senofonte: “In un caso – spiegano gli agenti – hanno tentato di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

