Avete mai visto la nipote di Gemma Galgani? Ecco Carola, somiglia molto alla dama di Uomini e Donne [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gemma Galgani e la nuova delusione amorosa Gemma Galgani in questi giorni ha dovuto affrontare una nuova peripezia sentimentale. Infatti dopo l’addio a Juan Luis Ciano, giunto al Trono over di Uomini e Donne solo per una scommessa, ora la dama torinese ha ricevuto l’ennesima delusione da parte di un nuovo cavaliere. Infatti, Marcello oltre a corteggiare la piemontese si sta vedendo anche con Anna Tedesco ed Antonella. Un triangolo che non è andato giù all’acerrima nemica di Tina Cipollari. Quest’ultima vorrebbe l’esclusiva ma l’uomo per il momento non se la sente facendola piangere ancora una volta. Della vita di Gems sappiamo praticamente tutto visto che è a U&D da circa dieci anni. Ma non tutti sanno che ha una bellissima nipote, Carola, che le somiglia moltissimo. La giovane è figlia di una delle sue due sorelle. Carola, la nipote della dama ... Leggi la notizia su kontrokultura

