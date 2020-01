Apple a Roma, ora c'è la data: apre in primavera il maxi-store di via del Corso (Di giovedì 9 gennaio 2020) In pieno Centro il nuovo negozio "flagship" dell'azienda californiana. Con 120 posti di lavoro e la promessa ricollocazione anche in altre strutture dei lavoratori dell'Apple store di Roma Est che verrà chiuso Leggi la notizia su repubblica

Notiziedi_it : Apple a Roma, ora c’è la data: apre in primavera il maxi-store di via del Corso - rep_roma : Apple a Roma, ora c'è la data: apre in primavera il maxi-store di via del Corso [aggiornamento delle 11:40] - sheischriselle : Apple aprirà uno store in via del Corso a Roma, 120 nuovi posti di lavoro -