Vulcani, INGV: definita l’origine dei gas endogeni di Lavinio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La zona di Lavinio, frazione del comune di Anzio a circa cinquanta chilometri a sud di Roma, è interessata da un rilascio anomalo di gas endogeno di origine profonda costituito in prevalenza da anidride carbonica e idrogeno solforato. L’accumulo di tali gas all’interno di una vasca interrata per la raccolta dell’acqua di scarico di una vicina piscina può individuarsi come l’evento naturale che ha determinato il gravissimo incidente accaduto a Lavinio nel 2011. Sono questi i risultati cui è giunto lo studio Anomalous Discharge of Endogenous Gas at Lavinio (Rome, Italy) and the Lethal Accident of 5 September 2011, condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e recentemente pubblicato sulla rivista internazionale GeoHealth. “L’area metropolitana di Roma Capitale”, spiega Maria Luisa Carapezza, ricercatrice ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

