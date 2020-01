Tap, archiviata l’inchiesta sulla presunta truffa: “È corretto che il gasdotto non sia stata sottoposto ai vincoli della direttiva Seveso” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nessuna truffa da parte di Tap per non aver sottoposto il gasdotto in costruzione nel Salento alla direttiva Seveso. È quanto ha stabilito la gip di Lecce, Cinzia Vergine, archiviando su richiesta della procura guidata da Leonardo Leone De Castris l’indagine che ipotizzava quel reato. L’archiviazione è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari lo scorso 25 settembre, ma se n’è avuta notizia solo oggi. Tra le persone indagate c’erano Clara Risso, legale rappresentante di Tap Italia, e il dirigente del ministero dello Sviluppo economico Gilberto Dialuce. Questa inchiesta è uno stralcio di quella più ampia che martedì ha portato alla citazione diretta in giudizio per 18 persone – tra cui vertici della multinazionale – e la stessa Tap, per reati ambientali. Il gip ha condiviso le motivazioni del pm Valeria Farina Valaori sulla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

