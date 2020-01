Oldenburg-Venezia in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono cominciate ieri le Top-16 di EuroCup. Esordio positivo per la Germani basket Brescia e nello stesso girone questa sera toccherà alla Reyer Venezia, che se la vedrà con i tedeschi dell’Oldenburg. Una sfida in trasferta per la squadra di De Raffaele, che sta vivendo un momento complicato in campionato, mentre finora in coppa tutto è andato perfettamente, come dimostra il primo posto al termine della prima fase. Oldenburg-Reyer Venezia, sfida valevole per la prima giornata delle Top-16 di EuroCup, si giocherà mercoledì 8 Gennaio alle ore 20.00. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport. programma ORARI TV Oldenburg-Venezia MERCOLEDI’ 8 GENNAIO Ore 20.00 Oldenburg-Venezia Diretta streaming: Eurosport Player Diretta scritta: OA Sport CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL ... Leggi la notizia su oasport

