Napoli, Anm: 63 autisti si rifiutano di uscire con i bus (e uno si impossessa di una stanza del parcheggio Brin) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa mattina 63 autisti Anm si sono rifiutati di uscire dal deposito di Via Puglie alla guida degli autobus. Il rifiuto è stato motivato con presunti problemi ai mezzi”. E’ quanto si legge in una nota della Anm (Azienda napoletana mobilità), società dei trasporti del Comune di Napoli. Anm precisa che “gli autobus in questione sono quelli che circolano ogni giorno a Napoli, che hanno regolare idoneità da parte della motorizzazione e vengono costantemente manutenuti. Il rifiuto degli autisti ha determinato la sospensione di metà delle linee programmate, circa 60 autobus su 110 previsti che non hanno circolato causando forti disagi all’utenza nell’area centro-est di Napoli. Le posizioni dei 63 autisti saranno esaminate per l’avvio delle relative procedure disciplinari”. “Nella giornata di ieri, inoltre – si legge ancora nella nota ... Leggi la notizia su ildenaro

