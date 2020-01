Milan, Crespo: «Ibrahimovic la scelta migliore per risollevarsi» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Hernan Crespo incorono Zlatan Ibrahimovic: ecco le parole dell’ex attaccante del Milan sull’arrivo dello svedese Hernan Crespo incorona Zlatan Ibrahimovic: ecco le parole dell’ex attaccante argentino a La Presse. Crespo – «Il club non poteva scegliere persona più adatta di Zlatan Ibrahimovic per cercare di risollevare le proprie sorti, e per provare a fare quel salto di qualità che non è ancora arrivato. Se Ibra sta bene fisicamente può ancora dire la sua e lo ha dimostrato anche con l’ingresso in campo contro la Sampdoria. Soprattutto sarà fondamentale per dare carattere all’intero gruppo rossonero». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

