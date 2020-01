Libia, il generale Khalifa Haftar arrivato a Palazzo Chigi per incontrare Conte. In serata è atteso anche al-Sarraj (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A sorpresa il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Giuseppe Conte. In serata è atteso a Roma anche al-Sarraj. L'articolo Libia, il generale Khalifa Haftar arrivato a Palazzo Chigi per incontrare Conte. In serata è atteso anche al-Sarraj proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfoglio_it : Tragico Di Maio. “Libia , Iran, Libano. Non si capisce nemmeno se abbiamo una posizione”. L'intervista al generale… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Libia, intervista al generale Vincenzo Santo. Basta parlare di Europa. Serve: blocco na… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Libia, la Ue gioca l’ultima carta. Oggi c’è Serraj [di ANNALISA CUZZOCREA e ALBERTO D'ARGENIO] -