La simmetria e i colori caleidoscopici delle moschee in Iran (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le moschee in Iran nelle foto di Mohammad Reza Domiri Ganji Un viaggio attraverso le straordinarie architetture, i colori caleidoscopici e le simmetrie mozzafiato delle moschee Iraniane da Shiraz, la perla dell’Iran, passando per Isfahan, famosa per i suoi incantevoli giardini pubblici, e arrivando fino a Persepolis, il più celebre complesso monumentale dell’antica Persia e città simbolo del potere persiano all’epoca di Dario I, il re dei re: è quello che propone attraverso le sue foto l’artista Iraniano Mohammad Reza Domiri Ganji. Classe 1991, studente di fisica durante la settimana e fotografo freelance nelle giornate libere, Ganji ha saputo accostare i principi della fisica ai suoi scatti fotografici, dove si riscontra un’attenzione quasi maniacale per la luce e le forme simmetriche dei luoghi di culto del paese. Nasce così il progetto fotografico ... Leggi la notizia su tpi

simmetria colori Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : simmetria colori