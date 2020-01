Ambulanza sequestrata, individuati i sei aggressori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli -Sono in sei, sono tutti maggiorenni, alcuni con precedenti e nei loro confronti si ipotizza il reato di violenza privata. C’è una svolta nell’indagine sul sequestro di Ambulanza del 118 avvenuto domenica sera a Napoli ed è arrivata dopo l’informativa depositata dai carabinieri al pool di magistrati della Procura di Napoli, coordinati dall’aggiunto Rosa Volte. Gli inquirenti stanno esaminando i comportamenti adottati dai sei giovani per costringere i sanitari a intervenire per soccorrere un loro amico di 16 anni che aveva avuto un incidente in scooter e aveva un ginocchio slogato. Dall’acquisizione delle testimonianze emergono versioni discordanti riguardo quanto accaduto domenica scorsa. L'articolo Ambulanza sequestrata, individuati i sei aggressori proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Ambulanza sequestrata a #Napoli, indagini per identificare responsabili - info_cilento : #Ambulanza sequestrata a #Napoli , il ministro Speranza accelera: «Pronto un #decreto per tutelare i #medici » - Notiziedi_it : Ambulanza sequestrata a Napoli, il ministro Speranza accelera: «Pronto un decreto per tutelare i medici»… -