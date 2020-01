WTA Auckland 2020: Serena Williams elimina Camila Giorgi. Wozniacki e Cornet approdano agli ottavi (Di martedì 7 gennaio 2020) Si è da poco conclusa la seconda giornata del torneo WTA Auckland (Nuova Zelanda) dedicata al primo turno. Brutte notizie in casa Italia visto che Camila Giorgi è stata eliminata da Serena Williams. L’azzurra era chiamata ad una vera e propria impresa che purtroppo non è riuscita. La campionessa a stelle e strisce non ha avuto troppi problemi a sbarazzarsi della marchigiana infliggendole un netto 6-3 6-2. Grande spettacolo ed equilibrio nelle prima due partite in programma Arconada-Martic e Cornet-Bonaventure. La tennista croata, numero 15 del ranking, ha dovuto faticare non poco per liberarsi della giovane statunitense in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4. Impegno ostico anche per la francese numero 57 del mondo che si è liberata in tre set 4-6 7-5 6-3 della tennista belga. Nessun problema per la giovane Amanda Anisimova (n 25) che ha inflitto un pesante 6-3 6-4 di Kateryna ... Leggi la notizia su oasport

