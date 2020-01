Smog, Coldiretti: “Servono Parchi mangia polveri in città” (Di martedì 7 gennaio 2020) Nella lotta allo Smog occorre favorire la diffusione di Parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione al nuovo allarme inquinamento nelle principali città italiane dove sono scattate le misure di limitazione del traffico. A favorire lo Smog nelle città – sottolinea la Coldiretti – è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 29 metri quadrati a Bologna. Non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma bisogna intervenire in modo strutturale ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

