Karina Cascella e il matrimonio con Max Colombo. Arriva l’annuncio: “Cosa abbiamo deciso” (Di martedì 7 gennaio 2020) La bellissima opinionista televisiva Karina Cascella ha mandato in estasi i suoi fan nei giorni scorsi con uno scatto davvero ‘bollente’. Aveva infatti deciso di mostrarsi con addosso una maglia di lana beige e senza reggiseno. L’apertura della stessa aveva messo in evidenza il suo meraviglioso décolleté, accendendo le fantasie dei suoi follower. Oggi invece si parla di lei per un argomento decisamente più romantico. La donna è felicemente legata da un punto di vista sentimentale al compagno Max Colombo. Karina ha dato l’occasione ai suoi seguaci di porle alcune domande di vario genere. Ha scritto infatti: “Rispondo a 10 domande scomode”. Ed un utente non ci ha pensato due volte prima di farle la fatidica domanda: “Non ti sposi più?”. Il quesito è stato fatto perché nell’ultimo periodo non si è più parlato delle sue nozze. Ed ecco ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

