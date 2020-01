Gricignano, aggredisce la moglie con un’ascia per avere soldi: arrestato un 41enne (Di martedì 7 gennaio 2020) 41enne di Gricignano di Aversa arrestato dopo aver aggredito la moglie con un’ascia: la donna si era rifiutata di dargli dei soldi per comprare la droga. Gli agenti del commissariato di Aversa ha arrestato un 41enne di Gricignano di Aversa. Allo scopo di ottenere soldi per comprare la droga, l’uomo ha aggredito la moglie con … L'articolo Gricignano, aggredisce la moglie con un’ascia per avere soldi: arrestato un 41enne proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

casertafocus : GRICIGNANO D’AVERSA – Notte di follia in via Caduti sul Lavoro, aggredisce la moglie con un’ascia e poi si scaglia… - PupiaTv : Gricignano, minaccia moglie con un'ascia e aggredisce poliziotti: arrestato - - larampait : #Gricignano. Notte di follia: prima minaccia la moglie con l'ascia e poi aggredisce i poliziotti… -