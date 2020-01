Golden Globe 2020, Tom Hanks diventa un meme con la sua reazione al discorso di Ricky Gervais (Di martedì 7 gennaio 2020) L'attore premio Oscar Tom Hanks ha reagito in modo irresistibile, diventato un meme, al discorso di Ricky Gervais che ha dato il via ai Golden Globe 2020. Tom Hanks è diventato un meme grazie alla sua reazione al discorso di apertura dei Golden Globe 2020, pronunciato dal conduttore Ricky Gervais, immagine ora utilizzata per dare vita a innumerevoli battute esilaranti. L'attore premio Oscar era presente alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association per ricevere il premio alla carriera. Tom Hanks era seduto accanto alla moglie Rita Wilson durante i primi minuti della serata dei Golden Globe 2020 quando Gervais ha fatto una battuta sullo scandalo delle ammissioni al college dichiarando: "Sono venuto qui in limousine e la targa era stata fatta da ... Leggi la notizia su movieplayer

Patricia Arquette ha colpito per sbaglio Joey King alla testa con il suo Golden Globe e lei condivide le foto : Joey King ha condiviso online le foto che la mostrano con il livido causato dal Golden Globe di Patricia Arquette ! Joey King ha mostrato il livido che ha in fronte dopo che Patricia Arquette l'ha colpita involontariamente con il suo Golden Globe durante un party organizzato al termine della cerimonia di consegna dei famosi premi. La giovane star di The Act, come dimostra un divertente tweet realizzato per InStyle, stava infatti realizzando un ...

Golden Globes - Tarantino il più premiato. Delusione per “The Irishman” : Joaquin Phoenix miglior attore per "Joker", Rene'e Zellweger miglior attrice per l'interpretazione di Judy Garland in "Judy" e "1917" di Sam Mendes miglior film: sono i grandi protagonisti della 77 notte dei Golden Globes , la prima dell'anno dedicata alle star del cinema. Nel salone dell'Hilton di Beverly Hills di Los Angeles, tra tavoli imbanditi da bottiglie di champagne, erano presenti tutti i grandi attori e attrici di Hollywood, da Al ...

Brad Pitt ai Golden Globes : la ex Jennifer Aniston lo “fulmina” – VIDEO : Gli sguardi di Jennifer Aniston mentre il suo ex Brad Pitt parlava ai Golden Globes hanno fatto impazzire il web. Ecco cosa c’è dietro. Brad Pitt aveva deciso di andare da solo ai Golden Globes della notte scorsa con l’esplicita volontà di alimentare pettegolezzi. E invece sul web non si fa che parlare di lui […] L'articolo Brad Pitt ai Golden Globes : la ex Jennifer Aniston lo “fulmina” – VIDEO è apparso ...

Golden Globe 2020 - Jason Momoa in canottiera fa impazzire i fan : Durante i Golden Globe 2020 Jason Momoa si è tolto la giacca e le sue foto in canottiera hanno fatto impazzire i fan. Jason Momoa , durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020 , si è tolto la giacca per farla indossare a sua moglie Lisa Bonet e le immagini che lo ritraggono in canottiera hanno fatto impazzire gli spettatori che sono rimasti stupidi dal look della star di Aquaman. L'attore sul red carpet ha sfilato indossando un ...

The Batman : Zoë Kravitz ai Golden Globe con il taglio alla Catwoman : Zoë Kravitz ai Golden Globe 2020 con il taglio alla Catwoman che avrà in The Batman : i fan approvano la scelta e immaginano già il look di Selina Kyle per il film. Zoë Kravitz debutta un nuovo taglio di capelli ai Golden Globe 2020, e il web non ci mette molto a notare la somiglianza con quello sfoggiato nei fumetti da Selina Kyle a.k.a. Catwoman , il personaggio che interpreterà in The Batman , film di Matt Reeves. Zoë Kravitz , la Bonnie Carlson ...

Golden Globe 2020 : Tutti i record e i risultati notevoli di questa edizione : ... segno della sempre crescente rilevanza acquisita negli ultimi anni - è il settimo vincitore streaming su 12 totali.

Golden Globe - successo per la pellicola "1917" : Nonostante le 34 candidature, la piattaforma streaming porta a casa solo due premi, uno per il cinema e l'altro per la serialità, Olivia Colman, miglior attrice per 'The Crown',. 'Storia di un ...

Golden Globe 2020 - il commento ai premi : Tarantino - Joker e il trionfo a sorpresa di 1917 : Golden Globe 2020 , il commento sui vincitori: le conferme su Phoenix e Zellweger, la sorpresa di 1917 , premi ato per film e regia, e la fumata nera per The Irishman. I Golden Globe riservano quasi sempre qualche sorpresa , al momento della premi azione, e questa settantasettesima edizione dei trofei della Hollywood Foreign Press Association non ha fatto certo mancare la propria dose di sorprese. In particolare, in due delle categorie di maggior ...

Il web contro Michelle Williams ai Golden Globes : "Come puoi essere felice di aver abortito?" - : Mariangela Garofano Ai Golden Globes 2020, l'attrice Michelle Williams ha colto l'occasione per lanciarsi in un discorso dedicato alle donne e alla libera scelta di poter abortire. Ma non tutti sembrano aver gradito e il web l'ha duramente criticata Ci sono stato momenti commoventi ai Golden Globes 2020. Dalle lacrime di Nicole Kidman per i terribili incendi che stanno divampando in Australia, all’appello di Russell Crowe, premiato ...

Non è stata una grande serata per Netflix ai Golden Globe : Il maestro di cerimonie Ricky Gervais ha detto agli ospiti “ora vi sfotto”, e si è messo d’impegno, azzeccando qualche battuta e mancandone altre: “Sarà il mio ultimo anno qui, la vita è breve e non ha un seguito”. L’intenzione di smettere era già stata annunciata, evidentemente non si trova un sost

Joaquin Phoenix vince il miglior attore a Golden Globes 2020 per Joker : Joaquin Phoenix ha vinto il premio “ miglior e interpretazione di un attore in un film” ai Golden Globes di quest’anno per la sua apparizione come cattivo titolare in Joker . L’ attore ha ottenuto il premio per il suo ruolo da protagonista nel film, battendo artisti del calibro di Christian Bale e Adam Driver per l’ambito premio. Ha interpretato il personaggio travagliato in quello che è stato uno dei film più ...

Golden Globe - Ricky Gervais smonta Hollywood tra applausi e risate imbarazzate : «La mia ultima volta qui - ma chi se ne importa» – Video : «Vi farà piacere sapere che questa è l’ ultima volta che presento questi premi, quindi non mi interessa più nulla. Scherzo, non me n’è mai fregato. E neanche alla Nbc interessa. Kevin Hart fu licenziato dagli Oscar per alcuni tweet offensivi. Per mia fortuna la Hollywood Foreign Press parla a stento inglese. Non hanno idea di cosa sia Twitter». Ogni anno annuncia che sarà l’ ultima volta come conduttore, e invece, allo ...

# Golden Globes2020 - Resistere a Netflix - SentieriSelvaggi : ... meglio uscire in sala che andare in streaming. --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Da questo ...

Ricky Gervais shock ai Golden Globes - ecco il suo controverso discorso : Se l'ISIS avviasse un servizio di streaming, chiamereste il vostro agente [per lavorare con loro], vero? Quindi, se stasera vinci un premio, non usare la tua piattaforma per fare un discorso politico.

Golden Globe 2020 - da Joaquin Phoenix 'ambientalista' a Patricia Arquette contro Trump : i discorsi più applauditi della serata : Confessa l'inconfessabile sullo streaming: 'A nessuno interessa più niente dei film, nessuno va al cinema. Tutti guardano Netflix. Questo cerimonia avrebbe più senso se venissi qui semplicemente a ...

