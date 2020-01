Bosch - Al CES 2020 debuttano i Lidar per la guida assistita e autonoma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con l'introduzione dei sensori Lidar, Bosch completa la propria offerta nel settore della guida assistita e autonoma. La tecnologia viene presentata in anteprima al CES di Las Vegas e consente al gigante dell'industria automotive di offrire tutti i sistemi necessari per supportare i futuri sistemi di livello 3,4 e 5, ad alta o a completa automazione.Cambio di passo. I Lidar della Bosch possono lavorare a corto e lungo raggio, offrendo un'unica soluzione integrata sia per l'ambito urbano, sia per quello autostradale. Le economie di scala consentiranno di ottimizzare i costi e offrire i sistemi a prezzi concorrenziali, che ne faciliteranno la diffusione di massa. I Lidar si aggiungono ai sensori radar e alle telecamere per creare un unico pacchetto hardware, adatto per coprire le varie condizioni di guida: in particolare, quando gli altri sensori non sono in grado di rivelare ostacoli o ... Leggi la notizia su quattroruote

