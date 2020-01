Antonio Conte è un gigante. Ha una squadra normale, più L2, ed è in testa alla classifica (Di martedì 7 gennaio 2020) Bisogna riconoscere che Antonio Conte è il miglior allenatore del campionato italiano. Per distacco, a parere di chi scrive. L’Inter ha vinto 3-1 a Napoli. Ma non è questo il punto. Basta leggere la formazione che è scesa in campo questa sera al San Paolo. Una squadra assolutamente normale. Priva di fuoriclasse fino all’area di rigore avversaria. Cui si può accapigliare sul valore dei singoli calciatori, ma diciamo che nessuno può essere considerato un pezzo pregiato. Lo stesso Skriniar è un ottimo calciatore ma non è o non è ancora un campione. Poi, là davanti, ha due assatanati. Lautaro e Lukako – la L2 – compongono una coppia eccezionale. Vederli in campo è uno spettacolo. Scattano, si cercano, incrociano, lottano, non si risparmiano. E poi sanno segnare. Il primo gol di Lukaku, sia pur favorito dallo scivolone di Di Lorenzo, è una incredibile dimostrazione di ... Leggi la notizia su ilnapolista

