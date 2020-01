Lecce – Udinese | Dove vedere il posticipo delle 18 di lunedì 6 gennaio in diretta e streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) La diciottesima giornata del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Lecce e Udinese. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Il Lecce perde in casa contro il Bologna con il risultato finale di 2 – 3 in favore dei rossoblu. Vince invece l’Udinese contro un Cagliari coriaceo che vende cara la pelle cedendo alla fine per 1 – 2. Il Lecce si trova ancora in 16esima posizione a soli 15 punti e nelle ultime cinque partite è riuscita a conquistare solo 5 punti. Non se la passa molto meglio l’Udinese in 14esima posizione, ottenuta grazie alla vittoria nella scorsa giornata contro il Cagliari. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Lecce – Udinese Il posticipo della diciottesima giornata di Serie A tra Lecce e Udinese è un’esclusiva Sky Sport. Il calcio d’inizio è previsto ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

despaolo37 : @Xueza_00 Inter Lazio Verona Udinese Milan Atalanta Napoli Lecce Spal Bologna - Evan13230 : @diaby_se Oui du championnat mdr Genoa, Bologne, Fiorentina, Torino, AC Milan, Lecce, Sassuolo, Udinese - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: FECHA 18 #SerieA???? ?? ?? 5/1 Brescia 1-2 Lazio (Finalizado) Spal vs Hellas Verona Genoa vs Sassuolo Roma vs Torino ??… -