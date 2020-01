Il cuore grande di Stash - (Di domenica 5 gennaio 2020) Roberta Damiata Il leader dei The Kolors, Stash, ha passato la notte di Natale portando generi di prima necessità ai senzatetto, mostrando la sua grande sensibilità versi chi è meno fortunato Lo abbiamo pensato tante volte di dare a chi ha più bisogno, ma poi la routine della vita, la poca fiducia che abbiamo nel prossimo fa sì che di queste cose ci si dimentica. Soprattutto durante le feste, quando spesso siamo presi da pensieri leggeri, stupidi rispetto al mondo che ci circonda. Magari dal menù per il cenone, o dai regali da fare ai nostri cari. Quest’anno, però c’è chi oltre le parole ha fatto di più. Un gesto, un pensiero, che ci auguriamo diventi virale come uno di quei messaggi che viaggiano sul web. E’ stato Stash, leader dei The Kolors, la band lanciata ormai nell’universo dei grandi della nostra musica italiana. Ha destinato i soldi dei regali per i suoi cari, ad ... Leggi la notizia su ilgiornale

