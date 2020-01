Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 10:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio prosegue la crisi tra Stati Uniti e Iran dopo il Raid di giovedì 2 gennaio a bada che ha provocato la morte del generale iraniano che senso le mani è stato l’attacco americano nel nord della capitale dove sarebbe stato ucciso shiply di leader delle Brigate Ivan Ali nella giornata di sabato migliaia dire che mi hanno voluto partecipare ai funerali del generale soleimani e rimaniamo all’estero andiamo in Cambogia crolla un hotel in costruzione nella provincia Costiera di carpe nel sud della Cambogia per la morte di 7 persone al momento del disastro circa 30 operai si trovavano nel cantiere finora 18 sopravvissuti Sono stati estratti dalle macerie e cambiamo ancora argomentosiamo a Roma per ricostruire la dinamica dell’incidente su Corso Francia che la notte tra il 21 e 22 ... Leggi la notizia su romadailynews

