Luca Barbareschi la rivelazione | Mia figlia Angelica mi odia

Luca Barbareschi, volto intenso e talentuoso, si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico con il suo nuovo film “Paradiso in vendita”. A quasi 70 anni, il regista e attore affronta temi profondi e personali, portando sul grande schermo un’interpretazione autentica e coinvolgente. Tra riflessioni sulla società italiana e sfide fisiche, Barbareschi dimostra che la passione non ha età. Ma cosa rivela questo ritorno alle scene?

Attore, regista e produttore, Luca Barbareschi non ha mai indossato il ruolo del personaggio accomodante. Alla soglia dei 70 anni, si presenta al pubblico in una delle fasi più intense della sua carriera, segnato da una condizione fisica provata e da riflessioni profonde sul mondo dello spettacolo e sulla società italiana. Il 24 luglio torna in sala con il film "Paradiso in vendita", opera da lui diretta e interpretata da Bruno Todeschini, Donatella Finocchiaro e Domenico Centamore. Un lavoro che, secondo lo stesso Barbareschi, verrà accolto con ostilità, almeno in patria.