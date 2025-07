Essilux in Borsa guadagna il 4,9% con la quota di Meta

EssilorLuxottica brilla in Borsa con un sorprendete +49%, trainata dall’investimento strategico di Meta. La multinazionale, leader nel settore ottico, ha acquisito una quota di minoranza inferiore al 3%, valutata circa 3,5 miliardi di dollari, rafforzando la propria posizione nel mercato digitale. A Parigi, il titolo sale del 4,9% a 251,10 euro. Un momento storico che promette nuove opportunità e crescita per l’azienda.

Essilorluxottica corre in Borsa con Meta che ha acquistato una quota di minoranza inferiore al 3% che vale circa 3,5 miliardi di dollari. A Parigi il titolo Essilorluxottica sale del 4,9% a 251,10 euro.

