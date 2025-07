L’Isola dei Famosi un altro concorrente ricoverato in ospedale dopo la finale | è il terzo ma che succede?

L'Isola dei Famosi non smette di sorprendere, ma questa volta il reality si tinge di preoccupazione. Dopo i casi di Mario Adinolfi e Loredana Cannata, ora un altro concorrente rischia il ricovero, alimentando inquietudine tra i fan e gli addetti ai lavori. Quali sono le reali conseguenze di questa serie di incidenti? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel cuore di questa avventura estrema.

Non c’è pace per gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. Dopo settimane di fame, sfide estreme e condizioni al limite, il reality continua a far parlare di sĂ©. ma stavolta per motivi poco lusinghieri. Con Dino Giarrusso che annuncia un possibile ricovero per sospette costole fratturate, salgono a tre i concorrenti finiti in ospedale a poche settimane dalla finale. Prima di lui, erano toccati a Mario Adinolfi e Loredana Cannata, entrambi colpiti da problemi fisici legati all’esperienza in Honduras. Cosa sta succedendo davvero ai protagonisti di questa edizione? L’Isola dei Famosi, anche Dino Giarrusso in ospedale: che è successo?. 🔗 Leggi su Donnapop.it