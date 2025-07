Accusa reati contro la pubblica amministrazione | tredici misure cautelari nel leccese Guardia di finanza

Un'operazione significativa della Guardia di Finanza di Lecce ha portato all'esecuzione di tredici misure cautelari, tra cui un arresto in carcere e sette domiciliari, nel quadro di un'indagine su reati contro la pubblica amministrazione. Questa azione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla corruzione e alla cattiva gestione pubblica. La vicenda evidenzia come la trasparenza e l'integritĂ siano pilastri fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti, dei quali 1 agli arresti in carcere e 7 ai domiciliari, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Sono state inoltre emesse misure interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di ulteriori 2 imprenditori, nonchĂ© misure relative all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 3 soggetti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: tredici misure cautelari nel leccese Guardia di finanza

