Calciomercato Juventus Tudor vuole al più presto un nuovo centrocampista | tre i nomi nella lista di Comolli di chi si tratta

La Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo, con Tudor che spinge per un acquisto rapido. Tra i nomi caldi nella lista di Comolli spiccano tre papabili: che siano loro la chiave per il futuro bianconero? Restate con noi per scoprire le ultime novità e analizzare le possibili strategie di mercato che potrebbero rivoluzionare la prossima stagione juventina.

Calciomercato Juventus, Tudor vuole al più presto un nuovo centrocampista: tre i nomi presenti al momento nella lista di Comolli, di chi si tratta. Il calciomercato Juventus sta preparando un rafforzamento significativo del centrocampo per la prossima stagione, con diversi obiettivi che sono finiti nel mirino della dirigenza bianconera. Come riportato da Tuttosport, il club sta puntando su Granit Xhaka come uno dei primi obiettivi per rinforzare la mediana, ma non è l’unico nome sulla lista. Oltre al centrocampista svizzero, la Juve sta monitorando con attenzione anche Florentino Luis del Benfica e Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Tudor vuole al più presto un nuovo centrocampista: tre i nomi nella lista di Comolli, di chi si tratta

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Tudor, rinnovo automatico ma può lasciare la Juve: Si saprà presto. Sul Mondiale ha deciso; Tudor e il futuro della panchina della Juventus: Si deciderà prima del Mondiale per Club, se non ho futuro non vado negli USA.

