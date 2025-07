In Catalogna resta attivo il rogo che ha bruciato 3.200 ettari

In Catalogna, nonostante una notte di incessanti interventi, il vasto incendio che ha divorato 3.200 ettari nel Baix Ebre resta ancora attivo, minacciando le comunità locali. I vigili del fuoco continuano a fronteggiare le fiamme, mentre circa 18.000 residenti sono invitati a rimanere in casa per ragioni di sicurezza. La lotta contro il fuoco prosegue con determinazione, sottolineando l’urgenza di nuove misure per proteggere il territorio e le persone.

Pur dopo una nottata di intensi lavori antincendio, è ancora attivo in Catalogna un grosso rogo forestale che nel giro di due giorni ha bruciato circa 3.200 ettari di terreno nell'area del Baix Ebre, in provincia di Tarragona: lo hanno riferito i vigili del fuoco. Al momento, dunque, restano in vigore gli ordini di restare in casa rivolti a circa 18.000 residenti di sei piccole località della zona (tra questi Paüls, il comune in cui hanno avuto origine le fiamme) e di alcuni quartieri della cittadina di Tortosa, si apprende da un comunicato. Alla luce della situazione attuale, i vigili del fuoco puntano a "stabilizzare" il rogo nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Catalogna resta attivo il rogo che ha bruciato 3.200 ettari

