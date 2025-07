Posillipo 53enne muore in ospedale | forse vittima di un’aggressione

Una tragica vicenda scuote il quartiere di Posillipo a Napoli: un uomo di 53 anni, noto alle forze dell’ordine, è deceduto nell’ospedale San Paolo dopo essere stato trovato con evidenti ferite riconducibili a un’aggressione. La sua morte solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sulla crescente violenza nella zona, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di chiarimenti approfonditi.

Il 53enne del quartiere Posillipo, già noto alle forze dell’ordine, deceduto nell’ospedale San Paolo di Napoli, presentava lesioni riconducibili a un’aggressione. Presentava lesioni riconducibili a un’aggressione, il 53enne del quartiere Posillipo, già noto alle forze dell’ordine, deceduto nell’ospedale San Paolo di Napoli dove ieri è stato trasportato da un’ambulanza e ricoverato dai sanitari in prognosi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Posillipo, 53enne muore in ospedale: forse vittima di un’aggressione

In questa notizia si parla di: posillipo - 53enne - ospedale - aggressione

Aggressione a Napoli, 53enne di Posillipo muore in ospedale; Aggressione a Napoli, 53enne muore in ospedale; Aggredito e finito in prognosi riservata: morto un 53enne di Posillipo.

Aggressione a Napoli, 53enne di Posillipo muore in ospedale - Ieri mattina i carabinieri della compagnia Bagnoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per un uomo ferito trasferito ... Si legge su msn.com

Forse vittima di aggressione 53enne morto in ospedale a Napoli - Presentava lesioni riconducibili a un'aggressione, il 53enne del quartiere Posillipo, già noto alle forze dell'ordine, deceduto nell'ospedale San Paolo di Napoli dove ieri è stato trasportato da ... ansa.it scrive