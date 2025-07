Old Guy | Christoph Waltz è un esperto sicario in una stanca action-comedy – Recensione

In "Old Guy", Christoph Waltz dà vita a un esperto sicario in declino, alle prese con le sfide di un’operazione alla mano e una mira che non è più quella di un tempo. Tra umorismo stanco e tensione crescente, il film esplora il rapporto tra maestro e apprendista mentre si scontrano con la mafia irlandese. Una commedia d’azione che, tra risate e adrenalina, ci invita a riflettere sul valore dell’esperienza e della saggezza.

Danny Dolinski è un esperto sicario ormai in là con gli anni, incaricato di addestrare il giovane apprendista Wihlborg a quello sporco mestiere. L’uomo deve fare i conti con diversi problemi, tra cui un’operazione alla mano, un’artrite sempre più debilitante e una mira che non è più quella di una volta. Nella loro nuova missione, maestro e allievo si ritrovano a dover affrontare la mafia irlandese. Ma in Old Guy il rapporto tra allievo e maestro non è dei più semplici, anche per via delle profonde differenze che li separano: il primo, figlio della generazione Z, non beve e non fuma, mentre il secondo è dedito a pressoché tutti i vizi esistenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Old Guy: Christoph Waltz è un esperto sicario in una stanca action-comedy – Recensione

