Agresti | Leoni se esce Bisseck e l’Inter è rimasta colpita da Dodo

Stefano Agresti analizza le mosse dell’Inter in un mercato ormai nel vivo, sottolineando come le eventuali uscite di Bisseck e Denzel Dumfries possano aprire nuove opportunità. Se l’Inter dovesse lasciar partire Bisseck, il club potrebbe puntare su Leoni per rinforzare la difesa. Un’investitura strategica che potrebbe cambiare le carte in tavola e accendere il mercato nerazzurro. Resta da vedere quali altre sorprese riserverà questa sessione di trasferimenti.

Agresti parla di Leoni e Dodo, che potrebbero accendere il mercato dell’Inter. Il giornalista ha fatto un po’ il punto sul mercato. MOSSE NERAZZURRE – Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport News, ha parlato un po’ della strategia dell’Inter sul mercato. Il suo intervento su Yann-Aurel Bisseck e Denzel Dumfries e i loro eventuali sostituti: « Se esce Bisseck io penso che l’Inter penserà ad investire su Leoni. Questo è un giocatore che all’Inter piace molto, che l’Inter ritiene possa essere un titolare in tempi brevi. Dietro è sufficientemente coperta e l’idea di investire su Leoni in caso addio di Bisseck è molto concreta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Agresti: «Leoni se esce Bisseck e l’Inter è rimasta colpita da Dodo»

