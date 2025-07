Aggredito a Napoli 53enne muore nella notte in ospedale

Una tragica notizia scuote Napoli: Marcello Santamaria, 53 anni, vittima di un’aggressione, ha perso la vita nella notte al San Paolo. La sua vicenda evidenzia ancora una volta le sfide della sicurezza urbana e la fragilità del vivere quotidiano. La comunità si interroga su come prevenire tragedie simili in futuro, auspicando un impegno concreto per garantire maggiore protezione a tutti i cittadini.

Si è concluso tragicamente l'episodio che ieri mattina, martedì 8 luglio, aveva registrato il ricovero d'urgenza di un uomo ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. La vittima, Marcello Santamaria, 53 anni, residente a Posillipo e già noto alle forze dell'ordine, è deceduta in tarda serata a causa del peggioramento delle gravi lesioni riportate.

